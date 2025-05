(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Fico: Cantalamessa (Lega), alla Camera in bus assurdo rivendicarlo oggi. Amministrare non è marketing

Roma, 21 mag – “L’allora presidente Roberto Fico scese sorridente dall’autobus a Roma diretto alla Camera dei Deputati. Immancabile la foto, prontamente pubblicata sul suo profilo social. Il primo presidente dei Cinque stelle non poteva certo far vedere ai sostenitori d’arrivare con la scorta e l’odiata auto blu. Almeno non subito. Quindi fece quella sceneggiata il primo giorno e basta. L’assurdità, rispondo a chi oggi vorrebbe governare una regione come la Campania, non è aver utilizzato il trasporto pubblico locale vantandosene come lodevole atto del nuovo corso della politica italiana, ma rivendicarlo ancora oggi durante un incontro pubblico. È evidente che non ci sono altri argomenti. Al netto di quante volte ci sia salito, ai politici non si dovrebbe chiedere di prendere il pullman, ma di dare risposte concrete ai cittadini e risultati per il Paese. Amministrare non è marketing”.

Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Napoli e Avellino.

