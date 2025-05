(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 FERROVIE, SALINI (FI-PPE): SVOLTA IMPORTANTE CON I COLLEGAMENTI VELOCI FRA MILANO E MONACO DI BAVIERA, CAPITALI ECONOMICHE EUROPEE

IL PERCORSO E’ STATO IMPOSTATO IN COMMISSIONE TRASPORTI NEL 2022 CON UNA SERIE DI MIEI EMENDAMENTI CHE INDICAVANO UN AUMENTO DELLA VELOCITA’ NEI CORRIDOI STRATEGICI

“L’accordo ufficializzato oggi fra ferrovie italiane, austriache e tedesche per un collegamento ad alta velocità fra Milano e Monaco di Baviera dal 2026 rappresenta una svolta importante per il settore dei trasporti in Europa. Sono particolarmente soddisfatto di aver contribuito, con il sostegno del Ppe, a questo progetto strategico attraverso il lavoro svolto in Commissione Trasporti nel novembre 2022 con una serie di emendamenti finalizzati ad aumentare la velocità dei treni oltre i 250 km orari nelle reti strategiche trans-europee Ten-T”.

E’ quanto afferma l’Eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, Vice Presidente del Gruppo Ppe, in relazione ai nuovi servizi ferroviari che collegheranno Milano e Roma con Monaco di Baviera a partire dal prossimo anno per poi estendersi negli anni successivi.

“L’annuncio del collegamento con treni Frecciarossa fra queste importanti città europee – aggiunge Salini – conferma la bontà e la solidità del progetto ferroviario che le istituzioni europee avevano sostenuto negli anni scorsi. In particolare, la tratta Milano-Monaco collega due grandi aree economiche europee, per l’Italia e la Germania, trainate da Lombardia e Baviera, tra le regioni più innovative e dinamiche a livello internazionale. Tutto questo nell’ottica di estensione dei collegamenti ultra veloci tra tutte le capitali economiche dei Paesi membri”.

