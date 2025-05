Codacons su Antitrust Dior

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

Wed 21 May 2025 COMUNICATO STAMPA

21 maggio 2025

ANTITRUST, DA DIOR 2 MILIONI CONTRO SFRUTTAMENTO SUL LAVORO. CODACONS:

ASSURDO, NESSUNA SANZIONE PER SOCIETÀ!

PRATICA CONTESTATA HA DANNEGGIATO ANCHE CONSUMATORI

E’ assurdo che ancora una volta l’Antitrust, anziché elevare una sanzione

per i gravi illeciti riscontrati, si limiti ad accettare gli impegni assunti

da una società. Lo afferma il Codacons, che boccia senza mezzi termini la

chiusura del procedimento avviato a luglio 2024 nei confronti delle società

Christian Dior Couture, Christian Dior Italia e Manufactures Dior.

Le società del gruppo Dior si salvano pagando una somma ridicola se

paragonata al fatturato del colosso del lusso, un versamento volontario di

appena 2 milioni di euro tra l’altro diluito in 5 anni, e senza ricevere

alcuna multa per le pratiche scorrette accertate dall’Antitrust – spiega il

Codacons – Una vicenda quella dello sfruttamento sul lavoro che coinvolge e

danneggia in modo diretto i consumatori che acquistano prodotti del marchio

di moda, i quali spendono somme non indifferenti per capi di abbigliamento,

calzature e accessori che dovrebbero rappresentare l’eccellenza della

qualità e delle lavorazioni.

Oltre agli impegni assunti dalle società Dior, in questo caso una sanzione

adeguata da parte dell’Antitrust appariva indispensabile, anche come forma

di deterrente verso analoghi illeciti da parte degli operatori del mercato –

conclude il Codacons.