(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Referendum. Varchi (FdI): “Ferma condanna alla violenza verbale da parte della CGIL”

“Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, in particolare quella verbale, come quella messa in atto dalla CGIL nei confronti del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione del dibattito sul referendum. Alimentare un clima di odio e di intolleranza non solo è inaccettabile, ma rappresenta un pericolo per la nostra società, soprattutto per le giovani generazioni, che guardano agli adulti come punto di riferimento e modello comportamentale. Il confronto sulle idee deve avvenire sempre sulla scia del dialogo costruttivo e non deve mai oltrepassare i limiti del rispetto e della civiltà”. Lo ha detto il deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

______________________

Dario Caselli