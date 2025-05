(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Referendum. Scurria (FdI): irresponsabile non prendere distanze da offese a La Russa

“Non è più tollerabile che a sinistra ci si senta liberi di insultare chiunque, comprese le alte cariche dello Stato, solo perché appartenenti ad una diversa realtà politica. L’ennesimo episodio si è verificato ieri sul palco della Cgil, dove Adelmo Cervi ha insultato Ignazio La Russa nel totale silenzio di Landini e dei partiti di sinistra. Auspichiamo in una loro celere presa di distanza, perché tacere su queste forme di odio è a dir poco irresponsabile”.

Lo dichiara il vice presidente di Fratelli d’Italia in Senato Marco Scurria

