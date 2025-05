(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 REFERENDUM, BERRINO (FDI): ANCORA NESSUNA SCUSA DA CGIL PER OFFESE A LA RUSSA

“Bastardo. Una parola ruvida, offensiva vergognosa nei confronti di chiunque e che per la prima volta in Italia è stata indirizzata in pubblico nei confronti della seconda carica dello Stato, del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Rivolta dal palco della Cgil senza che nessuno se ne sia scusato. Senza che nessuno abbia ragionato sulla pericolosità che tale parola può provocare nell’escalation di violenza non solo verbale che si respira nel nostro paese. In fatto vergognoso e irrispettoso, e nell’attesa che arrivino le giuste prese di posizione, esprimo la mia vicinanza e solidarietà al Presidente La Russa”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

