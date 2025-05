(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 MUNICIPIO XII, PICONE (LEGA): VITTORIA SUI CONTROLLI BOCCIOFILA QUATTRO

VENTI

Grazie anche alla mia interrogazione in Consiglio del Municipio XII, il

Municipio ha iniziato l’iter di controllo sulla regolarità dell’affidamento

e sulla corretta gestione della bocciofila di viale dei Quattro Venti a

seguito delle molte segnalazioni ricevute dalla cittadinanza. Il territorio

non può permettersi che un bene strategico, soprattutto in un quadrante che

ha carenza di spazi pubblici, non sia sfruttato a dovere per finalità

sociali come l’affidamento iniziale prevedeva.

Le parole del Presidente Tomassetti ci rassicurano in tal senso, perché non

ci fidiamo piu’ dell’Assessore competente che prima con il suo gruppo

politico organizzava lì incontri elettorali e poi ne denunciava la non

linearità dell’utilizzo. Davvero una strana idea di gestione dei beni

comuni.

Ora auspichiamo che il bene venga riconsegnato in tempi brevi e che ogni

decisione sul suo futuro utilizzo passi, per rispetto istituzionale, nel

Consiglio del Municipio XII

E’ quanto dichiara in una nota Giovanni Picone, consigliere del Municipio

XII e capogruppo della LEGA a seguito dell’interrogazione orale discussa

oggi in Consiglio avente ad oggetto “legittimità affidamento Circolo

Bocciofilo viale dei Quattro Venti 217/a e richiesta di verifica sulla

regolare attività”