(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Dl immigrazione, Lega: avanti così per contrastare quella illegale

Roma, 20 mag. – “Bene l’approvazione di questo provvedimento, che ancora una volta vuole rispondere alle esigenze dell’Italia in materia di immigrazione. Con la possibilità di portare i migranti in Albania dai Cpr italiani, le nuove norme consentono di rafforzare la sicurezza, allontanando dal nostro Paese persone che delinquono e non hanno diritto di starci. Una novità importante che, come ha sottolineato il sottosegretario Nicola Molteni, sarà un modello anche per altri Stati. Avanti dunque così, per contrastare l’immigrazione illegale e per una vera ed efficace gestione delle frontiere”.

Così i senatori della Lega in commissione Affari costituzionali Daisy Pirovano, capogruppo, Paolo Tosato e Nicoletta Spelgatti.