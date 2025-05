(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Dl cittadinanza: Bof (Lega), da emigrante figlio di emigranti ricordo sacrifici dei miei genitori per preservare la nostra identità italiana Roma, 20 mag. – “Essere cittadino italiano non può significare solo godere dei vantaggi di un Paese o ottenere un lasciapassare per convenienza. In altri tempi, essere italiano significava ricevere una lettera di precetto e andare al fronte per difendere la patria. L’identità italiana non è neanche una questione di matematica, geometria o algebra, né una materia che si apprende a scuola. Si può studiare in Italia mantenendo la propria identità, i propri usi e costumi. Da emigrante figlio di emigranti ricordo i sacrifici dei miei genitori per preservare la nostra identità italiana. Come sindaco, ricevo decreti per persone che diventano cittadini italiani, ma che spesso non riescono nemmeno a pronunciare il giuramento in italiano. Come possono, quindi, comprendere la Costituzione su cui giurano fedeltà?”. Così il deputato Gianangelo Bof dichiarando il voto favorevole della Lega al Dl Cittadinanza.Ufficio Stampa Lega Camera