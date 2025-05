(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 DL ALBANIA, BALBONI (FDI): SPESI 800 MILIONI A FRONTE DI 5 MILIARDI DI ACCOGLIENZA DEL PD

“Le opposizioni, con in testa il Pd, ci accusano di aver speso un’enormità per il decreto Albania oggi in conversione, ma i costi dell’accoglienza voluta dalla sinistra ammontano a 5 miliardi, una mangiatoria dove hanno attinto ong, sindacati, cooperative e il tutto sulla pelle di tanta povera gente immigrati. Nei Cpr, i cui posti in Italia sono ben al di sotto dei 1400, ci devono andare i soggetti pericolosi e siccome noi siamo sempre a favore della legalità riteniamo che i reati debbano sempre essere perseguiti. Noi vogliamo accogliere in Italia solo gli immigrati regolari e lo sta a dimostrare il numero dei flussi regolari negli ultimi tre anni che ammontano a 500mila, a fronte del numero 0 di quelli attuati dalla sinistra al governo. Nessun cambio di destinazione d’uso, dunque, dei centri in Albania. Il decreto è perfettamente in linea con l’intesa Italia-Albania sulle strutture che possono essere finalizzate anche ai rimpatri, e per questo il voto di Fratelli d’Italia è convintamente favorevole a questa legge”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama e responsabile nazionale del dipartimento Legalità e Sicurezza del partito.

