(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Cittadinanza: coord. FI nel mondo, un passo avanti per un’Italia più giusta e moderna

“Grazie Forza Italia! Mentre l’Aula di Montecitorio discute le dichiarazioni di voto sulla riforma della cittadinanza, desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a Forza Italia, al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, all’on. Nazario Pagano, all’on. Patrizia Marrocco, all’on. Paolo Emilio Russo e all’on. Andrea Gentile per il loro impegno costante e determinato.

Questa riforma rappresenta un passo avanti importante per il nostro Paese: aggiorna una normativa ormai superata, riconosce concretamente il contributo di chi vive e lavora da anni in Italia, parla la nostra lingua e si sente parte integrante della nostra comunità nazionale. Inoltre, rafforza il legame con le comunità italiane all’estero, valorizzando le radici e l’identità di milioni di persone nel mondo.

È una scelta di giustizia, responsabilità e visione, che guarda non solo all’Italia di oggi, ma soprattutto a quella che vogliamo costruire per il domani”.

Così una nota dei Coordinatori Forza Italia nel mondo

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma