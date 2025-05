(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 UNIVERSITÀ: APREA (FI), “OK A RIFORMA RECLUTAMENTO DOCENTI VA VERSO MERITOCRAZIA, TRASPARENZA E ALLINEAMENTO CON STANDARD UE”

“Con l’approvazione del disegno di legge sulla revisione del sistema di accesso e reclutamento dei docenti universitari, il governo segna un passo decisivo verso un sistema più meritocratico, trasparente e in linea con gli standard europei. Abbiamo finalmente superato l’elefantiaca burocrazia dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, che nel tempo aveva finito per generare illusioni, aspettative irrealistiche e contenziosi infiniti, minando la credibilità dell’intero sistema di selezione accademica”. Lo afferma, in una nota, Valentina Aprea. Responsabile Nazionale del dipartimento istruzione di Forza Italia. “Questa riforma, fortemente voluta dal ministro Anna Maria Bernini – continua –, restituisce centralità agli atenei, rafforzandone l’autonomia e la capacità di attrarre e selezionare i migliori talenti sulla base di criteri oggettivi, rigorosi e verificabili. Non più automatismi o carriere bloccate ma una piattaforma moderna, trasparente, attraverso la quale si valorizzano le reali competenze scientifiche”. “Come Forza Italia – sottolinea Aprea -, abbiamo sempre creduto che la ricerca e l’università siano motori strategici per lo sviluppo del Paese. Questo intervento normativo rappresenta un atto di responsabilità verso le nuove generazioni di studiosi e ricercatori, che chiedono regole chiare, eque e orientate al merito. Con questa riforma – conclude –, l’Italia dimostra che si può innovare senza snaturare, migliorare senza distruggere, rafforzare senza burocratizzare”

