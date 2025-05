(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 Piano Mattei. Ferrante (Mit), Consolidato nuovo modello di sviluppo, infrastrutture centrali

“Il Piano Mattei riscrive i rapporti con l’Africa all’insegna della cooperazione, valorizzando il ruolo di leadership dell’Italia nella costruzione di una strategia di sviluppo condivisa. La relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, approvata dalla Cabina di regia presieduta dal premier Giorgia Meloni, delinea i numerosi interventi che il nostro Paese sta già attuando in stretta collaborazione con gli Stati africani, con importanti investimenti per il miglioramento delle prospettive economiche, culturali e sociali del Continente. Si è ormai consolidato un nuovo modello di parternariato che consentirà di sostenere la crescita dell’Africa e aprire nuove opportunità per l’Italia”. Lo dichiara il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante che, in rappresentanza del Ministero, ha partecipato alla Cabina di regia sul Piano Mattei. “Le infrastrutture rappresentano un asse trasversale a tutti gli ambiti di intervento e rivestono un ruolo centrale per la realizzazione del Piano Mattei. Come Mit – aggiunge – stiamo contribuendo ad attuare, tra gli altri, interventi nel settore dell’agro-industria, con l’avvio dell’autostrada del Mare Trieste-Damietta che consente di rafforzare gli scambi commerciali con l’Egitto, e nel settore della formazione, con riferimento alla possibilità di attivare corsi per autisti in Nord Africa onde sopperire alle croniche carenze nel nostro comparto di trasporto, sia pesante che locale. Con il Piano Mattei, nel solco delle politiche già attuate dal presidente Silvio Berlusconi, l’Italia ha cambiato l’approccio nei confronti dell’Africa, non più frutto di una logica predatoria ma – conclude Ferrante – fondato sulla volontà di sviluppare rapporti di cooperazione da pari a pari con i partner africani per costruire insieme il futuro del Continente”.

