(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 *Omicidio D’Antona: domani delegazione PD con Schlein a via Salaria*

Domani, martedì 20 maggio alle ore 9.30, una delegazione del Partito

Democratico si recherà in via Salaria, angolo via Adda, per rendere omaggio

a Massimo D’Antona nell’anniversario del suo assassinio. Saranno presenti

la segretaria del PD Elly Schlein assieme ai parlamentari Andrea Casu,

Roberto Morassut e Walter Verini.

Roma, 19 maggio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni