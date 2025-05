(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 Merano, Unterberger (Svp): Bonelli come piccolo Vannacci

“Bonelli parla di vilipendio al tricolore, invoca l’intervento del Ministro degli Interni. Sono toni e contenuti da estrema destra nazionalista, non da una forza, quale i Verdi, che si definisce di sinistra. Mia figlia ha già spiegato le sue ragioni e non è compito mio aggiungere altro. Se non che Bonelli aspira a diventare un piccolo Vannacci.”

Così in una nota la senatrice della SVP, Julia Unterberger.