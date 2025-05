(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 Allegato: le tappe Viareggio (Lu)-Castelnovo ne’ Monti (Re) e Modena-Viadana (Mn)

Viareggio (Lu)-Castelnovo ne’ Monti (Re)

Il 21 maggio l’arrivo in Emilia-Romagna con la tappa Viareggio-Castelnovo ne’ Monti: 185 km molto mossi fino ai 1.623 metri dell’Alpe San Pellegrino. Tra le località toccate in provincia di Modena e di Reggio Emilia: Piandelagotti, Madonna di Pietravolta, Frassinoro, Montefiorino, Ponte Dolo, Cerredolo, La Collina, Toano, Costabona, Ponte T. Secchiello, Villa Minozzo, Gatta, Ponte le Piadelle, Pietra di Bismantova.

Modena-Viadana (Mn)

Il 22 maggio la 12^ tappa Modena-Viadana: 172 km per l’80% in territorio emiliano-romagnolo, lungo un tragitto che coincide in parte con quello dei Castelli matildici: Carpineti, Rossena e Canossa. Tra le località toccate, in provincia di Modena, Reggio Emilia, ma con un’incursione anche in territorio parmense: Maranello, Fiorano Modenese, Sassuolo, Castellarano, Roteglia, Ponte Giorgiella, Baiso, Montefaraone, Spadaccini, Carpineti, Felina, Casina, La Stella, Cerredolo dei Coppi, Rossena, Ciano d’Enza, San Polo d’Enza, Borsea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Sorbolo, Brescello.