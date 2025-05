(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Usa-Ue. Scurria (FdI): Impegno proficuo Meloni per questo asse geopolitico strategico

“L’Italia ha finalmente trovato in Giorgia Meloni la guida autorevole che una grande nazione come la nostra merita. La presidente del Consiglio, infatti, è riuscita a mettere seduti allo stesso tavolo la presidente della commissione Ue, Ursula Von der Leyen, e il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, facendosi fautrice del ruolo di ponte tra le due sponde dell’Oceano. Un ruolo che oggi, viste le delicate dinamiche internazionali in corso, assume un’importanza fondamentale. Europa e America rappresentano l’anima della civiltà occidentale ed è necessario che la loro alleanza non venga mai scalfita. Grazie a Giorgia Meloni per il proficuo impegno in favore di questo asse geopolitico strategico”.

Così in una nota il senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama e segretario della commissione Politiche Ue.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica