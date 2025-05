(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Usa-Ue. Malan-Bignami (FdI): incontro Vance-Von der Leyen è successo diplomatico eccezionale. Promessa Meloni mantenuta

“Il presidente Meloni si era presa l’impegno di svolgere il ruolo di mediazione tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea e di organizzare un incontro per raggiungere un’intesa e scongiurare una guerra commerciale. Con l’incontro di oggi con il vicepresidente Usa e la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, quella promessa è stata mantenuta. E le parole del vicepresidente Vance, di ringraziamento nei confronti di Giorgia Meloni e di condivisione del suo ruolo di ‘pontiera’ ci confermano l’efficacia di una linea politica che ha reso l’Italia finalmente protagonista e l’ha posta al centro delle dinamiche internazionali. L’incontro di oggi è un successo diplomatico eccezionale e ribadisce che non sono le pacche sulle spalle o le foto opportunity a dare la misura del ruolo della nostra Nazione, ma piuttosto quella coerenza e quell’equilibrio che Giorgia Meloni ha dimostrato dall’inizio del suo mandato e che oggi la consacrano come indiscusso leader internazionale. Coloro che da sinistra continuano a parlare di Italia isolata hanno ormai superato la faziosità e sono semplicemente al ridicolo”.

Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia al Senato ed alla Camera dei deputati Lucio Malan e Galeazzo Bignami.

