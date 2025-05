Toscana, Mazzetti (FI): “In campo per la rivoluzione liberale in Toscana, cambiare tutto. Forza Italia porterà idee dirompenti e di riforma”

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

“È un’occasione che non capiterà di nuovo: bisogna rivoluzionare la Toscana, rompendo il muro dell’ideologia eretto e difeso in questi pesanti e lunghi 50 anni dalla sinistra, aprendo le porte alle imprese e ai progetti innovativi. È possibile! Abbiamo l’occasione di cambiare e Forza Italia porterà avanti le idee del cambiamento, della libertà della persona e dell’economia. Va molto male la Toscana di oggi, la Toscana di Giani e di Rossi perde qualità della vita, perde abitanti e imprese, è sempre più insicura e povera, sempre più difficile muoversi dentro e fuori. La Toscana per la quale ho scelto di scendere in campo in prima linea, guidando il mio partito da capolista, è una Toscana nuova, libera, moderna basata sul partenariato pubblico-privato premianti con meno stato e più ingegno della persona. Dove si possono aprire aziende con velocità, dove si possono trasformare gli immobili, dove si può rigenerare l’aree dismesse per nuovi spazi di città con una visione moderna e ambientalmente ragionevole. Una Regione sicura dal punto di vista idrogeologico perché certe tragedie non devono ripetersi ma anche sicura sulle strade e nelle piazze. Metto a disposizione le mie competenze, il mio impegno quotidiano in questa partita, metto a disposizione il lavoro svolto in questi anni in Parlamento. Voglio ringraziare il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier per avermi proposto la candidatura: quando Forza Italia chiama dico sempre sì. Quanto a Prato, mi candido affinché abbia più voce e più attenzione da Firenze, come siamo riusciti ad averne di più da Roma. Prato non come “periferia” ma come centro propulsivo della Regione, Prato connessa e collegata, Prato sicura, Prato ancor di più città del lavoro e dell’impresa, con particolare attenzione a tutto l’indotto. E una Prato più riconosciuta, anche con un marchio Igp per il tessile riciclato.

Il metodo è questo per ogni settore: norme fluide e auto-applicative che portino velocemente la Toscana nella modernità”.

Così l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

