Senato. De Priamo (FdI): ddl su violenze marocchinate. Memoria è atto dovuto

“Ricordare le cosiddette marocchinate, cioè gli innumerevoli stupri, saccheggi e violenze compiuti dalle truppe coloniali francesi è un atto dovuto per rendere giustizia alla memoria delle vittime. Le violenze sono state numerosissime in particolare nelle provincie di Frosinone ma anche in altre zone del Lazio e dell’intero territorio nazionale. E proprio per rendere giustizia alle vittime ho presentato come primo firmatario un disegno di legge il cui iter è già avviato e che prevede un ristoro economico alle vittime o ai loro discendenti e per avviare finalmente un percorso per avere una norma utile a ricordare, affinché quei tragici episodi non si debbano più ripetere e le vittime o i loro eredi possano essere ristorati e presi in considerazione dallo Stato”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

