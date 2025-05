(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Papa: Ronzulli (FI), guardiamo a suo Pontificato con speranza e fiducia

“La salita al soglio pontificio di Papa Leone XIV rappresenta un momento di straordinario rilievo non solo per la Chiesa cattolica, ma per l’intera comunità internazionale, che guarda al nuovo Pontefice con speranza e fiducia. La forza del suo messaggio, improntato alla pace, è capace di raggiungere la coscienza collettiva e indurre una doverosa riflessione. Rinnoviamo al Santo Padre i nostri più sinceri auguri per un pontificato fecondo di opere”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente di Palazzo Madama, Licia Ronzulli, presenta alla cerimonia di intronizzazione di Leone XIV In rappresentanza del Senato.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma