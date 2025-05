(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Papa: Presidente Fontana giunto a S. Pietro per inizio pontificato Leone XIV

Roma, 18 mag – Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è giunto in Piazza San Pietro per partecipare alla celebrazione eucaristica di inizio pontificato di Sua Santità Leone XIV.

