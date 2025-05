Papa: Presidente Fontana, accogliere suo appello a pace (foto con Papa Leone XIV e video coperture)

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Papa: Presidente Fontana, accogliere suo appello a pace

Roma, 18 mag – “Ringrazio il Santo Padre Leone XIV per le parole pronunciate oggi nel corso della solenne cerimonia di inizio del Ministero petrino. Il suo appello a costruire un mondo di pace è un richiamo forte e urgente a superare conflitti, divisioni e violenze. Lo spirito missionario e l’aiuto al dialogo di Leone XIV rappresentano un dono prezioso per l’umanità. Si colga questa opportunità di pace. Al Santo Padre rinnovo i miei migliori auguri di buon lavoro e di un fecondo pontificato”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, al termine della celebrazione eucaristica di inizio del pontificato di Sua Santità Leone XIV.

[ https://we.tl/t-OMaBWkzG4N | https://we.tl/t-OMaBWkzG4N ]

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana