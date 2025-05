(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 GASPARRI, “ITALIA PROTAGONISTA AI TAVOLI INTERNAZIONALI A DISPETTO DI SCHLEIN E CONTE”

“Schlein e Conte hanno detto bugie contro il governo e volevano mandare i soldati allo sbaraglio in guerra. Invece l’Italia, con Meloni e Tajani, è protagonista di dialoghi di pace con l’America, con l’Europa, con tutto il mondo. Siamo attivi e siamo in prima linea.” Così il Presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, ai Tg Rai.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

