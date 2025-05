(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Elezioni, Marti (Lega), martedì e mercoledì Salvini in Puglia

Roma, 18 mag. – “In vista degli appuntamenti elettorali, Matteo Salvini sarà anche in Puglia al fianco dei nostri candidati. Martedì 20 maggio alle 20:30 incontrerà cittadini, militanti e sostenitori a Taranto, presso l’hotel Salina di viale Unità d’Italia. Il giorno dopo, mercoledì 21 maggio, sarà invece a Foggia, per un momento di confronto con la cittadinanza. L’appuntamento è al Caffè Sami in viale Giuseppe Vittorio 237 alle ore 8:45. La squadra della Lega in Puglia è cresciuta e nel tempo si è rafforzata. La presenza di Salvini nella nostra regione sarà occasione per fare il punto sugli impegni che grazie al lavoro del ministro e della Lega al Governo sono stati portati avanti, con lo sguardo rivolto al futuro e alle prossime iniziative che ci vedranno protagonisti sul territorio nel segno del cambiamento”.

Così in una nota il senatore della Lega e coordinatore del partito in Puglia Roberto Marti.

__________

Ufficio stampa Lega Senato