(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 DELMASTRO (FdI): GRAZIE A CHI GARANTISCE LIBERTÀ E SICUREZZA AI CITTADINI

Un ringraziamento agli uomini e alle donne in divisa che hanno garantito sicurezza nel contesto dell’intronizzazione di Papa Leone XIV.

Un ringraziamento particolare a uomini e donne della Polizia Penitenziaria che anche oggi hanno contribuito, con le altre forze dell’ordine, alla tutela della sicurezza nazionale.

Ancora una volta Forze Armate e Forze dell’Ordine hanno garantito sicurezza, precondizione per l’esercizio delle nostre libertà.

Grazie, grazie, grazie Forze Armate e Forze dell’Ordine.

Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale