Campania. Ferrante, Con buon governo Fi volterà pagina, Salerno simbolo nuova stagione

“Con i congressi cittadini in Campania, Forza Italia ha avviato una grande fase di rinnovamento della propria classe dirigente all’insegna della partecipazione democratica. Stiamo anche mettendo in campo idee e proposte per il programma di governo della Regione, a partire da un salto di qualità negli investimenti infrastrutturali. Nei prossimi 5 anni, grazie al modello azzurro di buon governo, la Campania volterà pagina diventando la locomotiva dello sviluppo del Sud”. Lo ha detto, intervenendo al congresso cittadino di Forza Italia a Sarno (Sa), il deputato azzurro e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.

“Come Forza Italia al Governo – ha aggiunto – stiamo lavorando per favorire la crescita del territorio campano attraverso la riduzione dei divari sul piano delle infrastrutture. Nella provincia di Salerno si concentrano interventi come l’alta velocità Salerno – Reggio Calabria, un’opera che seguo in prima persona destinata a rivoluzionare i collegamenti al Sud, la metropolitana di Salerno, con un investimento da 315 milioni di euro che rafforzerà la mobilità in tutto l’hinterland, e l’aeroporto di Salerno, che abbiamo contribuito a potenziare e a rilanciare anche con la nuova nomenclatura, di cui mi sono fatto promotore, che includerà anche il Cilento. I fondi Pnrr in quota Mit nel salernitano ammontano a 250 milioni di euro, a dimostrazione della grande attenzione di questo Governo per la crescita del territorio. Salerno è il simbolo della nuova stagione che vogliamo avviare in Campania, archiviando anni di malgoverno deluchiano per riportare alla guida della Regione il centrodestra che – ha concluso Ferrante – crede nella crescita, nei territori e nella buona amministrazione”.

