(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 UCRAINA: NEVI, “SANZIONI EFFICACI MA ORA NECESSARIA PACE”

“Putin disse che in tre giorni si sarebbe preso l’Ucraina. Non è successo. Le ragioni sono chiare: oltre agli aiuti militari forniti all’Ucraina da parte dell’Europa e soprattutto degli Stati Uniti, le sanzioni hanno colpito duro sull’economia russa, rallentando un’avanzata che sembrava inarrestabile. È vero, queste misure hanno creato problemi anche a noi ma hanno cambiato il corso della guerra. Oggi possiamo dire che Putin non sta vincendo: ha fallito i suoi obiettivi iniziali. Ora è il momento di non alimentare la guerra con atteggiamenti di scontro totale o logiche di escalation che rischiano solo di prolungare il conflitto e i suoi costi umani ed economici. Serve invece una strategia chiara, fondata su diplomazia e mediazione, capace di trasformare il vantaggio ottenuto grazie alle sanzioni in una solida base per negoziati credibili.”Così Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a 4 di sera.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma