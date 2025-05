(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Tennis: Ronzulli (FI), Paolini scrive pagina indimenticabile di sport

“Jasmine Paolini conquista gli Internazionali d’Italia e scrive una pagina

indimenticabile dello sport italiano. Dopo 40 anni, un’italiana vince a

casa nostra, a Roma. Un trionfo che va oltre il tennis: è il simbolo di una

generazione che non ha paura di sognare e che lavora ogni giorno per

trasformare i sogni in realtà. Complimenti Jasmine, per la tua

determinazione, per il tuo esempio, per l’orgoglio tutto italiano. Oggi il

cielo sopra Roma è ancora più azzurro”. Così sui social la senatrice di

Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.