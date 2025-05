(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Sicurezza stradale: Lega, continua calo decessi e incidenti con nuovo codice strada

Roma, 17 mag. – “Prosegue il trend positivo sulla sicurezza stradale dopo l’introduzione del nuovo Codice della Strada: a ormai cinque mesi dalla sua entrata in vigore si registrano 47 vittime in meno, -1.346 incidenti totali, -715 incidenti con lesioni e -1.093 feriti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Bastano i numeri a testimoniare l’efficacia delle nuove norme volute dal Ministro Salvini, il resto sono chiacchiere”.

È quanto affermano i senatori della Lega in Commissione Trasporti, Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti.

__________

Ufficio stampa Lega Senato