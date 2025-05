(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Remigration. Sisler (FdI): totale solidarietà, violenze inaccettabili. Da sinistra ancora silenzio assordante

“Esprimo totale solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine che oggi, a Milano, sono state oggetto di gravi attacchi nel corso di un corteo di protesta di antagonisti e centri sociali. Gli agenti sono stati bersagliati con bottiglie, petardi e fumogeni da parte di manifestanti violenti, che li hanno costretti a intervenire con idranti e manganelli per ristabilire l’ordine pubblico. Fermo restando il diritto a manifestare il dissenso, è inaccettabile che, sotto il pretesto della protesta, si alimenti un clima di odio e violenza che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e l’incolumità di servitori dello Stato. Tali comportamenti non hanno nulla a che vedere con la libera espressione del dissenso. Dalla sinistra anche questa volta soltanto un silenzio assordante.”

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato della Repubblica

