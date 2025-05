REGIONALI: FI PRATO SI RIORGANIZZA. MAZZETTI CAPOLISTA, SANTI E CAPELLI NUOVI COMMISSARI PROVINCIALI ANNUNCIANO IL RIENTRO DI PIERI

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

Si è tenuta a Prato una riunione per riorganizzare Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali, alla presenza del Vicesegretario nazionale on. Stefano Benigni. Nel corso dell’incontro è stata annunciata la candidatura, in qualità di capolista, dell’On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale del Dipartimento Lavori Pubblici.

Di concerto con il segretario regionale Marco Stella, sono stati nominati due nuovi commissari provinciali: Lorenzo Santi, consigliere provinciale, che avrà anche il compito di curare i rapporti con gli alleati, e Francesco Cappelli, già coordinatore cittadino con la delega all’organizzazione. Due giovani di esperienza, che avranno il compito di traghettare il partito verso il voto, completare la lista di Forza Italia, puntando a rappresentare anche quegli elettori delusi dal centrosinistra, e programmare le iniziative dei prossimi mesi.

“Siamo onorati per questo riconoscimento e determinati a costruire una lista composta da persone capaci, competenti e profondamente legate al territorio. Ringraziamo i vertici regionali e nazionali per l’attenzione dedicata a Prato”, hanno dichiarato Santi e Cappelli. “. Metteremo in campo ogni sforzo – hanno proseguito – per raggiungere gli obiettivi che ci sono stati affidati. Pertanto, annunciamo da oggi il rientro in Forza Italia del consigliere comunale Rita Pieri, campionessa di preferenze, da tempo impegnata in prima linea per riportare il centrodestra alla guida della città. Insieme anche alla coordinatrice cittadina Silvia Guarducci, che ha un passato in Azione – hanno concluso – lavoreremo per allargare i confini della coalizione e rafforzare la presenza del nostro partito sul territorio”.

Con una squadra forte, coesa e rinnovata, Forza Italia a Prato è pronta ad affrontare e a vincere le sfide che la attendono.

Inoltre, questa settimana è stato ufficialmente aperto il nuovo tesseramento del partito e, successivamente alle elezioni regionali, entro la fine dell’anno in corso, verrà convocato il congresso per il rinnovo dei vertici provinciali, così come previsto dallo statuto.

