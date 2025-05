(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Milano: Ronzulli (FI), manifestare non può significare aggredire forze dell’ordine

“La deriva per cui ormai, in Italia, manifestare significa aggredire le forze dell’ordine deve finire. Anche oggi a Milano, al corteo antagonista contro il Remigration Summit, dei teppisti travestiti da manifestanti hanno lanciato fumogeni e oggetti contro i nostri agenti. Governo e maggioranza hanno dimostrato di essere, senza se e senza ma, dalla parte delle forze di polizia. Con il dl sicurezza abbiamo inasprito le pene per chi aggredisce il popolo in divisa. Il diritto di manifestare è sacrosanto, ma non può e non deve trasformarsi nella libertà di assalire chi lavora per la sicurezza di tutti. Non permetteremo che ad ogni manifestazione continui ad esserci la conta dei feriti tra donne e uomini delle nostre forze dell’ordine”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

