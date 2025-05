(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 EX ILVA, ZULLO (FDI): BENE TAVOLO VOLUTO DA MINISTRO URSO

“Bene il tavolo voluto dal ministro Urso per approfondire le manifestazioni d’interesse presentate da alcune importanti imprese interessate a investire su Taranto, tanto più in una fase così importante della trattativa per la cessione dell’ex Ilva finalizzata al suo rilancio e alla riconversione green. Questo confronto rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno del Governo per costruire un nuovo modello di sviluppo per Taranto, basato su innovazione, sostenibilità, tutela della salute e coinvolgimento del territorio”, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, capogruppo FdI in Commissione Lavoro a Palazzo Madama.

“Positivo emerga l’interesse di grandi gruppi come Toto Holding-Renexia, Fincantieri e Webuild, che saranno capaci di portare alla città competenze, investimenti e nuova occupazione. Ora è fondamentale che tutti gli attori, a partire dagli enti locali, collaborino con responsabilità e visione per restituire a Taranto quelle prospettive di sviluppo che da troppo tempo le sono negate”- ha concluso Zullo.

