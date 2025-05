(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Ex Ilva. Gelmetti (FdI): Governo ha salvato risorse, Bonelli non sa di cosa parla

“Come sempre Bonelli non sa di cosa parla, è accecato dall’odio e dall’ideologia. La gara per l’ex Ilva è stata formulata da una società i cui vertici sono stati nominati dal precedente governo. L’attuale esecutivo ha invece sapientemente salvato le risorse che altrimenti sarebbero state sprecate quando ha ricollocato le risorse del Pnrr destinate a Dri Italia. È stato così finanziato il progetto con risorse del fondo di coesione che hanno più lunga durata. Per tutta risposta Bonelli come Emiliano hanno attaccato il governo per quella ricollocazione. L’errore è stato fatto dalla sinistra a formulare la gara, noi abbiamo salvato le risorse”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.