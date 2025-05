Domani sarà l’ultimo giorno di spettacoli e iniziative per il Sopra le Righe Festival ad Albinea

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

Ultimo giorno di spettacoli e iniziative per il Sopra le Righe Festival

ALBINEA (17 maggio 2025) – Si chiuderà domani, domenica 18 maggio la tre

giorni del Sopra Le Righe Festival di Albinea.

Il programma dell’ultima giornata prevede una lezione di yoga in inglese al

parco dei Frassini (ore 9), il “FaròFilò. Narrazione oracolare” in piazza

Cavicchioni (ore 10-19), la “Biblioteca vivente” con i libri umani (ore

10-13), “Storie senza età” al centro per anziani Casa Cervi (ore 10-11),

racconti e drammatizzazioni delle storie “Harold e la matita viola” di

Crockett Johnson e “Cappuccetto blu” di Enrica Agostinelli, in sala civica,

a cura dei genitori dei bimbi della scuola d’infanzia (ore 10.30), il

laboratorio con colori, pennelli e fantasia “Bestiatico. Il tuo Bestiario

Fantastico! Il Coccocane, il Gattofante e la Zanzarana: benvenuti nel mondo

dell’impossibile!” al Circolo Bellarosa di via Nobili 11 (ore 16), la caccia

al tesoro nei parchi albinetani con ritrovo in piazza Cavicchioni (ore 16) e

la finale del torneo di scacchi giganti (ore 16). Alle ore 17, al parco dei

Frassini, spazio al reading musicato “Palato” di Roald Dahl. Alle ore 18, in

sala civica, lo spettacolo “Le Croquelune” con la Compagnie Les Têtes de

Bois.

Il Sopra le righe festival è promosso da: Comune, Biblioteca e Città che

legge.

In collaborazione con Albinea Insieme Casa Cervi Luigi, Apristorie, Arci

PicNic!, Arte in Orto aps, Associazione 5T, Associazione Amici del CEA,

Associazione Galline Volanti, Camminata Metabolica©, Casa Betania, Centro

Sociale Circolo Albinetano, Centro Studi sul Dialetto Reggiano, Cinema

Apollo, Circolo Bellarosa, Collezione Maramotti, Comar Profumeria, Comitato

Genitori Albinea, Cooperativa Accento, Cooperativa Coress, Istituto

Comprensivo di Albinea, Lettori e lettrici volontari Nati per Leggere, Lions

Club L. Ariosto, Liquidi su misura, Polo Infanzia Comunale, SAP (Servizio di

aiuto alla persona) di Albinea e i Cittadini firmatari del Patto per la

lettura.

IL PROGRAMMA COMPLETO

DOMENICA 18 MAGGIO

Ore 9

Parco dei Frassini M. Hack

Yoga in English

Lezione di Yoga in lingua inglese condotta da Emek Kurtulus.

Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e di portare un tappetino

Per tutti, partecipazione libera

Dalle ore 10 alle 19

Piazza Cavicchioni (in caso di pioggia Biblioteca Comunale)

FaròFilò. Narrazione oracolare

Si compone di 123 carte che rappresentano 123 storie. Il narratore invita le

persone del pubblico a porre una domanda a se stesse e a cercare la carta

per ricevere la storia-risposta a quella specifica domanda, uno alla volta.

L’ospite con la carta in mano si siede e l’attore racconta la carta-storia a

tutti i presenti sottolineando come quella storia sia la risposta alla

domanda che il singolo si è appena posta. La carta resta in dono alla

persona che l’ha scelta ed eliminata dal mazzo. Il gioco così descritto si

ripete ogni volta che una persona presente sceglie una carta. Le 123 storie

provengono dalla tradizione zen, yiddish, taoista, sufi, vangeli canonici e

apocrifi, letteratura contemporanea, invenzioni del narratore.

Gioco teatrale con carte, a cura di Omozero (Alessandro Lucci) e in

collaborazione con Associazione 5T.

Per adulti

Dalle ore 10 alle 13.00

Biblioteca Comunale

La Biblioteca Vivente

Racconti di vita per mettersi in relazione con i libri umani della

biblioteca Pablo Neruda, libri in carne e ossa che raccontano di sé, che

svelano la propria identità a chi li sa ascoltare.

La Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con lettori,

bibliotecari e un catalogo di libri fatto di persone in carne ed ossa. Sono

studenti stranieri della scuola di italiano, ragazzi e adulti frequentanti

il SAP (Servizi alla Persona dell’Unione Colline Matildiche) e semplici

cittadini. Il lettore può avvicinarsi e, come farebbe con uno scaffale di

libri, scegliere quello che lo incuriosisce di più, prenderlo in prestito

per circa 20 minuti, “leggerlo” e restituirlo, come un normale libro

cartaceo. In questo caso però la lettura consiste nell’ascoltare quello che

il libro ha da raccontare ed eventualmente parlarne con lui. Il libro della

biblioteca vivente racconta una storia personale, in un certo senso racconta

sé stesso.

Dalle ore 10 alle 11

Centro Diurno Casa Cervi Luigi (via Togliatti, 6 – Albinea)

Storie senza età. Letture che uniscono, una storia per ogni età

Racconti (da 0 a 100 anni e oltre) a cura dei genitori dei bambini della

Scuola dell’infanzia comunale Il Frassino.

In collaborazione con Albinea Insieme Casa Cervi Luigi.

Ore 10.30

Sala Civica A. Corradini (adiacente alla biblioteca)

Vuoi ascoltare una bella storia?

Racconti e drammatizzazioni delle storie “Harold e la matita viola” di

Crockett Johnson e “Cappuccetto blu” di Enrica Agostinelli, a cura dei

genitori dei bambini della Scuola dell’infanzia comunale Il Frassino.

Ore 16

Circolo Bellarosa (via Nobili, 11 – Bellarosa di Albinea)

Bestiatico. Il tuo Bestiario Fantastico! Il Coccocane, il Gattofante e la

Zanzarana: benvenuti nel mondo dell’impossibile!

Utilizzando l’esercizio Rodariano del “Binomio fantastico”, i bambini

sorteggeranno in maniera casuale due animali differenti e proveranno

comporli insieme, creando nuove razze imprevedibili. Immaginate di fare un

incontro ravvicinato con un Coccocane: una strana creatura che ha la coda

scodinzolante di un cane, ma il corpo rotondo e piumato di un pollo.

Immaginate di sentirlo abbaiare kikirikì! O di vedere il Gattofante, con le

orecchie a punta, ma il corpo massiccio e le zampe pachidermiche di un

elefante. E cosa dire della Zanzarana, un incrocio tra una zanzara e una

rana? Potrebbe volare, ma all’improvviso si fermerebbe per saltare in un

enorme “splash” nel laghetto!

Laboratorio con colori, pennelli e fantasia per bambine e bambini da 4 a 7

anni, con Carmen Oliveira e Gerry Cicero, a cura di Apristorie.

Ore 16

Piazza Cavicchioni

Fantastici parchi

Caccia al tesoro alla scoperta della natura e dei parchi albinetani, in un

mondo di avventure e misteri da scoprire. Con l’aiuto di una mappa, ci si

metterà alla ricerca di tesori nascosti nei parchi di Albinea, seguendo

indizi e risolvendo enigmi durante il percorso.

Per famiglie e bambini e ragazzi da 6 a 11 anni.

A cura del gruppo SAP (Servizio di aiuto alla persona) di Albinea e di

Cooperativa Coress.

Ore 16

Piazza Cavicchioni (in caso di pioggia, Portici della piazza)

Il Pedone e la Regina

Torneo di scacchi all’aperto (finale, riservata a chi ha superato le

semifinali).

Gioco libero per tutti con scacchi giganti, in collaborazione con Lions Club

L. Ariosto Albinea

Ore 17

Parco dei Frassini M. Hack (in caso di pioggia Sala del Consiglio c/o

Municipio)

“Palato” di Roald Dahl

“Il Palato” è un racconto breve che narra la storia di Mike Schofield,

agente di cambio e collezionista di vini pregiati e del suo amico Richard

Pratt, noto buongustaio e intenditore che si rifiutava di fumare per timore

di guastarsi il palato.

Reading musicato con Faustino Stigliani, voce narrante, e Omar Rizzi alla

tastiera

Ore 18

Sala Civica A. Corradini (adiacente alla biblioteca)

Le Croquelune

Spettacolo con la Compagnie Les Têtes de Bois, di e con Valeria Emanuele. A

cura di Associazione 5T nell’ambito di Reggionarra 2025.

La Luna illumina le notti quando è piena. Scompare e poi riappare sottile,

molto sottile. E giorno dopo giorno diventa sempre più “piccola” nel suo

ciclo infinito. Da dove viene la Luna? Da un seme di Luna?

Quando è davvero grande, viene voglia di darle un morso Il Croquelune

assaggia e gusta la Luna, astro morbido, ma non appena ha finito il suo

banchetto ripianta i suoi semi di Luna, perché ricresca il suo cibo

preferito!

Per bambini e bambine da 0 a 5 anni

Per informazioni

Biblioteca Comunale Pablo Neruda.

Via Morandi, 9 – 42020 Albinea (RE).

Dove non diversamente specificato le iniziative sono ad ingresso libero e

gratuito. In caso di pioggia tutti gli eventi sono confermati ad eccezione

di yoga e camminate.

