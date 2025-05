Cittadinanza: FI, “Finalmente diritti riconosciuti dopo anni di attesa”

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

“Qualche giorno fa, il Senato ha votato un decreto molto atteso: quello sulla cittadinanza. Un tema che riguarda da vicino l’identità, i diritti e il legame con l’Italia di tante persone nate o cresciute all’estero. Per molto tempo, quando il PD era al governo, si è discusso senza arrivare a una decisione. Questa volta, invece, il governo di centrodestra ha scelto di portare il testo in Aula e di votarlo. Come sempre accade in democrazia, le opinioni sono state diverse, ma ciò che conta è la responsabilità delle scelte assunte. Alcuni parlamentari eletti all’estero dell’opposizione non erano presenti al momento del voto. Sebbene le ragioni possano essere diverse, è fondamentale che coerenza e presenza siano sempre valorizzate in occasioni così decisive. Tra i risultati raggiunti, c’è anche il riacquisto della cittadinanza, finalmente riconosciuto dopo anni di attesa: un traguardo ottenuto grazie al lavoro concreto di Forza Italia. La politica si costruisce non solo con le parole, ma con la presenza e la responsabilità. Chi affronta le scelte difficili con trasparenza e coraggio dimostra rispetto per il proprio mandato e per i cittadini che rappresenta.” Lo dichiarano in una nota i coordinatori di Forza Italia nel Mondo.

