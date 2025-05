(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Campania. Matera (FdI): Per Fratelli d’Italia il nome migliore per la presidenza resta Cirielli

“Apprendiamo dalle ultime dichiarazioni del segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che per la Campania sarebbe auspicabile una candidatura civica alla presidenza. Tuttavia, colpisce una certa contraddizione: da un lato si afferma che sarà il tavolo nazionale a decidere, dall’altro si anticipa già quale dovrebbe essere la soluzione, indicando la via civica. Nel merito, ad oggi, non vediamo sul tavolo proposte civiche forti, capaci di rappresentare un’alternativa credibile e trainante per la vittoria in Campania”.

Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

“Riteniamo – prosegue Matera – che un candidato autorevole possa e debba emergere dai partiti, che rappresentano l’ossatura della coalizione e il riferimento politico per i cittadini. Fratelli d’Italia è il primo partito, in Campania e in Italia. Non pretendiamo nulla, ma è giusto che questo dato venga riconosciuto e tenuto in debita considerazione nel percorso che ci porterà alla scelta del candidato. Senza voler fare polemica, non possiamo non ricordare che, su indicazione di Forza Italia, Fratelli d’Italia ha finora sostenuto con convinzione tutti i candidati espressi dal loro partito: Cirio, Occhiuto, Bardi, Roberti e Schifani. Ottimi candidati, che infatti hanno vinto e stanno governando anche positivamente. Ma non è che, quando sono stati scelti, fossero presentati come grandi statisti civici: erano uomini di partito, con ottimi curricula, certamente non superiori a quello del Viceministro Edmondo Cirielli. Per questo – sottolinea Matera – non si può pensare che, venuto meno per altre ragioni il nome originariamente proposto da Forza Italia, nessun altro nome, soprattutto se espressione di altri partiti, possa essere valido. Per Fratelli d’Italia, il viceministro Cirielli continua ad essere il nome che meglio risponde all’identikit di un candidato credibile e competitivo: ha esperienza, radicamento e una reputazione solida. L’essere un uomo di partito non può e non deve essere visto come un limite, anzi, al contrario, è una garanzia di competenza, affidabilità e concretezza. L’auspicio è che si proceda senza forzature, con rispetto reciproco e spirito di coalizione, così il centrodestra potrà presentarsi unito e vincente davanti agli elettori campani”.

