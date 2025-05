Rinnovabili, Costa (M5S): “Sentenza TAR conferma limiti del decreto. Si rischia la paralisi, il Mase faccia presto”

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

Roma, 16 maggio 2025 – «L’annullamento dell’articolo 7 del decreto del

decreto Aree idonee impone al Governo una correzione di rotta. Non si può

rispondere alle criticità sollevate dalla giustizia amministrativa

rilanciando, come sta accadendo, la scorciatoia ideologica del nucleare che

non è certamente la risposta alle immediate esigenze di decarbonizzazione»,

dichiara Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei deputati ed ex

ministro dell’Ambiente.

«Il governo ha 60 giorni di tempo per riscrivere il decreto senza dare

eccessiva discrezionalità alle Regioni, con il rischio di impedire una

omogenea diffusione delle rinnovabili su tutto il territorio nazionale»,

continua Costa.

Secondo l’ex ministro dell’Ambiente, il dibattito sulle fonti energetiche

non può ridursi a un’alternativa artificiosa tra rinnovabili e nucleare:

«Mentre in Francia l’energia atomica accumula ritardi e costi fuori

controllo, in Italia e in Europa il fotovoltaico e l’eolico crescono con

rapidità e costi in calo. La vera sfida è rimuovere gli ostacoli normativi

e burocratici, accelerare sugli accumuli, firmare subito il decreto porti

per l’avvio dei progetti di offshore, come lo stesso ministro Pichetto ha

annunciato varie volte, investire con decisione su tecnologie come

l’agrivoltaico e l’idrogeno verde».

«La sentenza non è uno stop, ma un’occasione – conclude –. Serve un nuovo

decreto che dia finalmente certezze agli enti locali, agli operatori e ai

cittadini. Senza perdere altro tempo. La crisi climatica impone scelte

responsabili e coerenti, non fughe in avanti su tecnologie che non

rispondono alle urgenze del presente», conclude Costa

