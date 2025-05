(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Remigration Summit: Sasso (Lega), sinistra e violenti dei centri sociali vorrebbero impedire di esprimere opinioni Roma, 16 mag. – “Solidarietà a quanti domani manifesteranno contro l’immigrazione clandestina e per il rimpatrio di stupratori, di violenti e delinquenti di ogni tipo. La sinistra e i violenti dei centri sociali vorrebbero impedire loro di potersi riunire ed esprimere le proprie opinioni, in tipico stile comunista. Vorrei dire a questi signori che non siamo in un regime e che piuttosto dovrebbero scusarsi con gli Italiani per tutti i crimini compiuti dagli immigrati nel nostro Paese. È a causa delle politiche immigrazioniste della sinistra che in Italia sono entrate centinaia di migliaia di immigrati clandestini e, tra questi, molti che hanno rubato, rapinato, stuprato e ucciso cittadini italiani. Rispettiamo i diritti di tutti ma difendiamo l’Italia dai delinquenti. Per loro, remigrazione unica soluzione, l’ho detto in Parlamento e lo ripeto oggi”. Così il deputato della Lega Rossano Sasso.Ufficio Stampa Lega Camera