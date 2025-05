(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Pietrella (FdI): Solidarietà a Piero Fassino, vittima di un attacco indegno e inaccettabile

“Esprimo la mia piena e convinta solidarietà al collega Piero Fassino, parlamentare della Repubblica e membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, per il vergognoso attacco ricevuto da parte del consigliere comunale di Cagliari Davide Carta, esponente dello stesso Partito Democratico, che ha scritto nei suoi confronti parole inqualificabili e violente, totalmente incompatibili con il ruolo istituzionale che ricopre. ‘Ad ammazzarlo non si fa peccato’ non è un’iperbole, non è una battuta infelice: è un’espressione d’odio che va condannata senza se e senza ma. Ancor più grave, se si considera che nasce all’interno di un dibattito delicato e drammatico come quello sulle vittime civili del conflitto tra Israele e Hamas, che merita rispetto, misura e profondità di analisi, non certo odio cieco e volgare istigazione alla violenza. Conosco Piero Fassino anche in ambito internazionale, presso il Consiglio d’Europa, dove si è sempre distinto per una posizione equilibrata, non ideologica, non estremista, fondata sulla conoscenza della storia e della geopolitica mediorientale. Una posizione che, va detto con onestà, rappresenta spesso una voce fuori dal coro persino all’interno del suo stesso gruppo politico europeo, e che proprio per questo merita rispetto. La divergenza politica non deve mai degenerare in disumanizzazione dell’avversario. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di misurare le parole e dare l’esempio. Mi auguro che il Partito Democratico prenda immediatamente le distanze da quanto accaduto e si assuma la responsabilità di fronte a un fatto incommentabile. Ribadisco, a titolo personale e in qualità di componente italiano del Consiglio d’Europa e deputato di Fratelli d’Italia, la mia più ferma condanna per quanto accaduto e la mia piena solidarietà al collega Piero Fassino.”

Lo dichiara in una nota l’On. Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia e componente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

