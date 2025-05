(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 MO: BERGAMINI (FI), “ITALIA STA LAVORANDO CON DETERMINAZIONE E RESPONSABILITA’”

“Non condivido affatto l’accusa che il governo Meloni sia stato timido nei confronti di Netanyahu. La situazione a Gaza è una tragedia che colpisce profondamente e impone responsabilità ma è falso dire che l’Italia sia rimasta in silenzio. Fin dal 7 ottobre abbiamo auspicato che la reazione di Israele all’attacco terroristico di Hamas fosse mirata, evitando il più possibile il coinvolgimento dei civili. Purtroppo non è stato così ma l’Italia ha espresso la propria posizione con chiarezza. Siamo stati i primi in Europa a intervenire con serietà e concretezza, il progetto umanitario Food for Gaza lo dimostra. Quanto al riconoscimento dello Stato di Palestina, finché l’autorità politica è rappresentata dal gruppo terroristico Hamas, qualsiasi passo in quella direzione rischia di essere inefficace. Alcuni Paesi europei stanno valutando questa opzione, ma finora non ha prodotto risultati concreti. Serve responsabilità, non gesti unilaterali. Bisogna costruire un percorso politico realistico e condiviso e su questo l’Italia sta facendo la sua parte, con determinazione e consapevolezza.” Lo ha detto Deborah Bergamini, Vicesegretario nazionale di Fi e Responsabile Esteri del partito, ai microfoni di Radio Anch’io.

