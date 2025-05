(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Italia-EAU, Zullo (FdI): grazie a Urso Puglia protagonista nello sviluppo AI

“L’accordo siglato oggi tra iGenius e il Gruppo G42 per la realizzazione di un supercomputer in Puglia, insieme all’interesse manifestato da un’altra importante azienda emiratina per la costruzione di un Data Center nella stessa regione, testimoniano concretamente l’impegno del governo verso il futuro della Puglia”.

È quanto dichiarato da Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Lavoro in Senato.

“Con Giorgia Meloni, l’Italia è tornata al centro dell’attenzione internazionale, e l’azione del ministro Urso si conferma saldamente a sostegno della Puglia, candidandola a protagonista nello sviluppo delle tecnologie emergenti e nella transizione digitale dell’industria italiana”, conclude Zullo.

