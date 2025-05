(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Russo (FdI): Solidarietà ai giovani aggrediti tra i viali dell’Università di Palermo, un vile gesto

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza ai ragazzi del collettivo gioventù aggrediti all’interno dei viali dell’Università di Palermo durante un semplice volantinaggio” a dichiararlo è il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

“Un atto vile e inaccettabile, che rappresenta una ferita per l’intera comunità. Questo clima – aggiunge Russo – di violenza, da parte dei collettivi di sinistra è intollerabile. Un luogo di cultura non può trasformarsi in luogo di scontro e aggressione. Nessuna giustificazione può essere addotta per la violenza, per questo ci aspettiamo la condanna di tutte le forze politiche che hanno realmente a cuore la libertà di espressione e la possibilità del confronto democratico. Inoltre, mi auguro che gli inquirenti facciano luce al più presto su quanto accaduto” conclude il coordinatore provinciale di FdI.

