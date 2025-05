(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

Roma: Trancassini (FdI), cambio nome a via Nazionale è deriva ideologica

sinistra e attacco a storia città*

Roma, 15 mag. – “Il cambio di nome a via Nazionale è l’ennesima deriva

ideologica della sinistra al governo della città: un attacco alla memoria

nazionale, una provocazione inaccettabile contro le radici della nostra

unità e della nostra civiltà. Via Nazionale non è solo una strada: è un

simbolo dell’Italia unita, della Roma Capitale, della nostra storia

risorgimentale. Roma non è un laboratorio ideologico per le manie

revisioniste della sinistra: via Nazionale non si tocca. Gualtieri si

svegli: mentre la città arranca tra rifiuti, degrado urbano e trasporti al

collasso, lui e la sua giunta pensano che riscrivere la toponomastica

cittadina sia una priorità, dimostrando ancora una volta la loro siderale

distanza dai reali bisogni dei romani, che meritano invece efficienza,

sicurezza e decoro e men che meno invenzioni radical chic senza alcun

beneficio per la propria comunità”.

Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, Questore della Camera e deputato

di Fratelli d’Italia.