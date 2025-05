(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Nevi, “Sinistra europea si dimostra forza anti italiana. Schlein intende prendere posizione?”

“La sinistra europea si dimostra ancora una volta una forza anti italiana. Una cosa completamente sbagliata anche dal punto di vista tedesco, quella di pretendere di tenere fuori l’Italia dalle alleanze europee. Adesso vorremmo sapere se la Schlein intende prendere posizione o come al solito sceglie di tifare contro l’Italia pur di attaccare politicamente il governo Meloni.”

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

