(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Montagna. Bignami (FdI): Pd continua a dire bugie, si assuma proprie responsabilità

“Qualcuno riferisca agli esponenti Pd che continuare a ripetere una bugia non la rende verità. L’analisi di Foti sulla condizione delle aree interne illustrata in Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica, apprezzata dalla presidente Bonetti per puntualità e contenuti condivisibili, non è in alcun modo una resa, ma l’assunzione di responsabilità per invertire una tendenza negativa maturata anche durante gli anni di governo del PD. A dirlo non è il ministro Foti ma sono i dati ISTAT e gli studi del CNEL. Quanto poi al tema delle aree interne, sfidiamo il PD a rispondere sui fatti. A fronte di 1,2 miliardi di euro stanziati per la Strategia nazionale 2014–2020, a maggio 2025 è stato impegnato poco più del 50% delle risorse e speso appena un terzo. E necessario conoscere i numeri e assumersi le proprie responsabilità prima di criticare il serio lavoro portato avanti dal governo Meloni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Dario Caselli