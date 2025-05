(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 *Femminicidi: Mori (PD), da Nordio messaggio cinico e devastante*

Dichiarazione di Roberta Mori, portavoce della Conferenza nazionale delle

donne democratiche

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio pensa che le donne vittime di

violenza si debbano arrangiare, proteggersi da sole, cercare rifugio “in

chiesa o in farmacia” se i loro persecutori si avvicinano oltre il limite

consentito e segnalato dai braccialetti elettronici. Sono parole

irricevibili, in cui il cinismo è superato solo dalla profonda

inadeguatezza che rivelano. Con queste parole, Nordio rende esplicito un

abbandono inaccettabile delle responsabilità dello Stato nella protezione

delle donne che cercano di sottrarsi alla violenza, e che hanno chiesto

protezione allo Stato: una posizione sbagliata dal punto di vista tecnico e

offensiva dal punto di vista umano.

È un messaggio devastante, che legittima l’idea che la sicurezza delle

donne dipenda dalla loro prontezza a fuggire, a nascondersi, a improvvisare

strategie di sopravvivenza: come se chi intraprende un percorso di uscita

dalla violenza e arriva a denunciare l’abusante, con tutto il coraggio che

questo comporta, dovesse comunque portare il peso di sottrarsi a ulteriori

aggressioni. Si chiama “vittimizzazione istituzionale”, ed è il motivo per

cui molte donne rinunciano a denunciare: ogni carica dello Stato che

rinuncia a schierarsi dalla loro parte è complice.

Le misure di protezione e controllo – compresi i braccialetti elettronici –

non sono giocattoli o alibi. Se non funzionano, si investe per farle

funzionare. Se non bastano, si rafforzano. Se mancano agenti, tecnologie,

competenze, si stanziano risorse e si formano professionisti. Ogni ostacolo

tecnico è superabile quando c’è volontà politica. E la volontà politica,

oggi, dev’essere chiara e incrollabile: salvare vite.

La Conferenza delle Donne Democratiche si batterà in ogni sede

istituzionale affinché la protezione delle donne non sia più un’opzione

residuale, ma un dovere assoluto. Non accetteremo mai che alle donne venga

chiesto di salvarsi da sole. E Nordio dovrebbe fare un lungo esame di

coscienza, oltre che interrogarsi sulla propria capacità di ricoprire un

ruolo così delicato, dal quale dipendono vite umane.

Roma, 15 maggio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni