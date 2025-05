Codacons su accise benzina e gasolio

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 COMUNICATO STAMPA

15 maggio 2025

CARBURANTI: AL VIA RIALLINEAMENTO DELLE ACCISE

CODACONS: MISURA COSTERA’ 364 MILIONI DI EURO ANNUI A FAMIGLIE CON AUTO A

GASOLIO. IN ITALIA 41% PARCO AUTO E’ DIESEL

Il riallineamento delle accise per 1,5 centesimi al litro costerà in totale

364 milioni di euro annui agli automobilisti che dispongono di una

automobile alimentata a gasolio, con la spesa per il pieno che sale di 0,915

euro a vettura. Lo afferma il Codacons, che fornisce tutti i dati circa gli

effetti della misura fiscale in vigore da oggi.

Su un parco auto circolante pari a 40,5 milioni di vetture in Italia, il 42%

è la quota di quelle alimentate a benzina, 40,9% quelle a gasolio. Questo

significa che ad oggi circolano nel nostro Paese circa 17 milioni di auto a

benzina, e oltre 16,6 milioni di auto diesel.

A partire da oggi l’aumento delle accise per 1,5 centesimi comporterà una

maggiore spesa per un pieno di diesel, considerata anche l’Iva, di 0,915

euro, +21,96 euro all’anno nell’ipotesi di due pieni al mese, con un

aggravio complessivo da +364,5 milioni di euro annui sulla totalità delle

famiglie che possiedono autovetture diesel.

Tuttavia una identica riduzione da 1,5 centesimi sulla benzina determinerà

un risparmio da 374,5 milioni di euro annui per la platea di automobilisti

con vetture alimentate a verde.

PARCO AUTO ITALIA (dati Unrae)