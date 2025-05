(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Avvicendamento Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare, Zoffili (Lega): “Ruolo fondamentale per funzionamento sistema Difesa”

Roma, 15 mag. – “Oggi, presso l’aeroporto militare di Ciampino, ho avuto l’onore di presenziare alla cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Ringrazio il Generale Luca Goretti per la preziosa opera che ha svolto nel corso del suo incarico, al servizio della nostra Aeronautica e dell’Italia. Congratulazioni e auguri di buon lavoro al Generale Antonio Conserva, che saprà sicuramente ricoprire con la medesima professionalità questo importantissimo ruolo, fondamentale per l’efficiente funzionamento del nostro sistema di Difesa, che conta oggi nelle fila dell’Aeronautica 37 mila uomini e donne, civili e militari. Come ha ricordato oggi il Generale Goretti, é solo attraverso il lavoro di squadra che si possono raggiungere i migliori risultati e sono certo che l’Arma Azzurra, nella più stretta collaborazione con le altre Forze armate saprà portare in alto i nostri valori. Sono molto legato all’Aeronautica Militare, visto che mio nonno paterno Mario era pilota di aerei da caccia. Questa Forza armata è un orgoglio per il Paese, un simbolo di coraggio e dedizione conosciuto in tutto il mondo, un esempio di come grande passione e avanguardia tecnologica possano contribuire a garantire sicurezza, pace e libertà sia in Italia che all’estero”.

Così il deputato Eugenio Zoffili, Presidente della Delegazione Parlamentare italiana OSCE e Capogruppo della Lega in Commissione Difesa.

